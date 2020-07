Aperta al traffico di Misano la nuova rotonda all'incrocio dei go kart

Attualità

Misano Adriatico

| 14:27 - 08 Luglio 2020

La nuova rotonda di Misano.

È aperta al traffico da oggi, ma ancora in corso di ultimazione, la nuova rotonda che regolerà il traffico all’incrocio tra Via Adriatica e Via del Ciglio, meglio conosciuto anche come l’incrocio dei Go-kart. La realizzazione dell’infrastruttura è a carico di privati nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate al comparto edilizio “C2-29 - zona Casacce”.



Si tratta di uno snodo fondamentale, che da una parte consente l’accesso alla zona sud di Misano e alla zona di Cattolica e, dall’altro, collega a Portoverde e alla litoranea, interessato da grandi volumi di traffico. La rotonda è stata realizzata su aree di proprietà comunali e su altre messe a disposizione gratuitamente dai privati.



“Con questa opera– commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – finalmente si interviene su uno dei nodi più critici della nostra viabilità, previsto anche fra i progetti indicati nel PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L’incrocio tra Via Adriatica e Via del Ciglio è uno snodo fondamentale, poiché da una parte consente l’accesso alla zona Sud di Misano e al Comune di Cattolica e, dall’altro, alla zona di Portoverde e alla litoranea, due strade particolarmente trafficate. Questa rotonda consentirà non solo di alleggerire e fluidificare il traffico, ma anche di mettere in sicurezza la zona delle “Casacce”.