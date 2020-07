Nuovi infissi alle scuole elementari di Coriano e rilevatori del traffico

Attualità

| 14:17 - 08 Luglio 2020

È iniziata la sostituzione degli infissi obsoleti alla scuola elementare Favini e alla scuola media Gabellini di Coriano per un costo pari a 90 mila euro acquisiti tramite il decreto Crescita, un lavoro partito qualche anno fa. Questo permetterà di abbattere i costi del consumo energetico, consentendo una riqualificazione più ecosostenibile. Altro intervento stavolta a favore non degli studenti ma di pedoni e guidatori sono i rilevatori di velocità per il traffico, montati in via Pian della Pieve e in via Pertini



Si stanno anche facendo i basamenti per posizionare i 4 cartelloni luminosi a Coriano all’inizio di via Garibaldi, a Ospedaletto nella rotonda nei pressi delle scuole, a Cerasolo nel parcheggio del centro commerciale Ausa, a sant'Andrea in Besanigo in Piazza Falcone.

Sono stati inoltre appaltati lavori di manutenzione stradale in via Friano, via Vecciano, via Scaricalasino, via Garibaldi. In via Borgata è stata posizionata una griglia per scolo delle acque e ripristino di altra griglia in via La Pastora.