Cargo bike gratuiti per persone con disabilità: nuovo servizio alla Velostazione di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:12 - 08 Luglio 2020

L'ingresso della velostazione di Rimini.

Li avevamo già visti in azione nel settembre al Cargo bike revolution, il primo raduno che si è svolto durante l’Italian bike festival, e se ne vedono sempre di più per le vie del centro. I tricicli da trasporto, detti anche wagon bike fanno parte di un’idea innovativa di mobilità sostenibile per promuovere gli spostamenti giornalieri e il trasporto di merci. Una soluzione che il Comune di Rimini ha fatto propria da tempo, inserendola come possibilità di trasporto anche dentro al Piano di programmazione strategica (Pums) che orienta la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale di lungo periodo.



Ecco perchè, in sinergia con la Velostazione, l’amministrazione attiverà dopo l'estate un servizio di noleggio gratuito di cargo bike, anche a pedalata assistita, a disposizione nel Bike Park. Le cargo bike potranno essere testate, e noleggiate in maniera totalmente gratuita da parte degli utenti interessati. Tra le bici a disposizione vi saranno anche dei mezzi in grado di consentire il trasporto di carrozzine, un servizio in grado di far conoscere e vivere la città in bicicletta, anche a chi, per motivi di salute, ha difficoltà motorie e si trova ad avvalersi di carrozzine per spostarsi abitualmente in città.



«L’obiettivo è sempre quello di soddisfare la domanda di mobilità delle persone attraverso l’individuazione di scelte strategiche e di precise azioni di intervento, finalizzate a promuovere il ricorso a modalità di trasporto più sostenibili e a migliorare la qualità della vita nella città», sottolinea l'assessora alla mobilità Roberta Frisoni, «temi che stiamo sviluppando attraverso il confronto con la Consulta della bicicletta, che ha portato all’attenzione dell’amministrazione comunale alcune idee e proposte specifiche. Anche questa possibilità, del servizio di noleggio gratuito di cargo bike, che consentono il trasporto in sicurezza di una carrozzina, è un’idea utile per agevolare per consentire, anche alle persone con una disabilità, di poter salire e scendere comodamente da una bici e fruire di questo nuovo servizio. Stiamo lavorando per renderle disponibili quanti prima, auspicabilmente a partire dal mese di settembre. Ci piacerebbe organizzare iniziative ad hoc sul tema anche in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile».