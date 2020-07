Attualità

Novafeltria

08 Luglio 2020

"Si avvisa la cittadinanza che, il Ponte per Maiolo, che da via 2 giugno collega la strada per Maiolo, rimarrà chiuso al traffico nelle giornate di giovedì 9 luglio e venerdì 10 luglio dalle ore 9 alle ore 19 per verifiche strutturali". Lo comunica l’amministrazione comunale di Novafeltria visto che la struttura unisce i due comuni, ovvero quello di Novafeltria e quello di Maiolo. L’importo dell’intervento si aggira attorno ai 250mila euro. Il transito veicolare sarà sospeso totalmente.