Due minorenni violentate in spiaggia mentre erano ubriache, indaga la procura

08 Luglio 2020

Una serata con amici a bere in spiaggia si è trasformata in un incubo per due ragazzine. Qualche sera fa la comitiva di minorenni si è ritrovata al mare in zona Rimini Nord con superalcolici e birre. Secondo quanto ricostruito, le due giovani, di 15 anni, completamente ubriache, avrebbero avuto un rapporto sessuale con un sedicenne, altro componente del gruppo. Le quindicenni si sono sentite male in spiaggia e sono state portate al Pronto Soccorso in coma etilico. I medici hanno anche scoperto il rapporto sessuale consumato dalle ragazze. Le giovani non ricordano l'accaduto. Il ragazzino sedicenne è accusato di violenza sessuale e verrà segnalato alla Procura dei Minori. La Polizia sta ricostruendo la dinamica della vicenda.