VIDEO Compleanno 'Green' per il delfino Golia, festa al parco Oltremare

| 17:25 - 07 Luglio 2020

Ventisette anni per il delfino maschio della Laguna di Ulisse, Golia che pesa 210 kg e d è lungo circa 2 metri. Ieri il pubblico di Oltremare lo ha festeggiato nel pomeriggio, durante l’approfondimento ‘Conosci i delfini’ con un appuntamento speciale di sensibilizzazione ambientale.



Il pubblico ha assistito a sessioni particolari, legate ai comportamenti che i delfini mettono in atto nelle diverse fasi della loro vita, ma anche a tecniche di gestione che utilizza chi si prende cura di loro, nelle strutture in ambiente controllato. Al termine dell’approfondimento è arrivata una maxi torta, tutta di plastica, con mascherine, rifiuti, guanti, reti da pesca. Una torta che Golia ha rifiutato, insieme all’amico Ulisse. Con questa torta il messaggio che lo staff di Oltremare vuole trasmettere al pubblico è quello di sensibilizzare il mondo intero sull’uso corretto della plastica e in particolare dei dispositivi anti-covid: fare la raccolta differenziata, gettare mascherine e guanti nell'indifferenziato, servirsi il più possibile di oggetti riutilizzabili, non buttarli a terra, per evitare gravi danni all'ambiente.

Su questi punti si concentra anche la campagna di comunicazione del Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con la Guardia Costiera, Ispra, Iss, Enea. Oltremare si unisce alla campagna. Mascherine e guanti monouso sono diventati un problema per l'ambiente, in Italia e nel resto del mondo. I numeri parlano chiaro: in Italia si ha una produzione giornaliera di rifiuti da mascherine pari a circa 410 tonnellate, con un valore medio per la fine del 2020 di 100.000 tonnellate di rifiuti; la produzione di rifiuti da guanti sino a fine anno sarà di un valore medio di 200.000 tonnellate.



“Questi numeri devono necessariamente indurci a comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente. Durante i festeggiamenti per il nostro Golia – dichiara la direzione Costa Edutainment _ abbiamo voluto trattare questo argomento, in tutti gli aspetti della nostra convivenza e uno sforzo comune e coordinato. Ricordiamo che la mission dei parchi Costa Edutainment è proprio legata a questo messaggio ecosostenibile. L’Acquario di Cattolica proprio al tema della plastica in mare, dedica parte della piattaforma “Salva una specie in pericolo” e del percorso blu con l’area Plastifiniamola, dove i visitatori passano sotto un tetto galleggiante di involucri e rifiuti, per provare come si sentono le creature marine minacciate”.



Per chiudere la giornata e fare un vero regalo a Golia: il gruppo addestratori ha consegnato al maschietto una torta di ghiaccio e sardine, sparita in pochi morsi.