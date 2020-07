Altri 31 nuovi positivi al Coronavirus in Regione con quasi il triplo dei test, più della metà asintomatici

Attualità

| 17:14 - 07 Luglio 2020

Anche se sono stati somministrati e analizzati quasi il triplo dei test di lunedì (6626 contro 2371), restano bassi i numeri aggiornati sull'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus in Emilia-Romagna: dei 31 casi in più, 18 sono le persone asintomatiche mentre le altre sono riconducibili a focolai già noti e circoscritti. C'è stato un solo decesso in tutta la regione che ha insistito sulla provincia di Bologna, portando il totale delle morti per Covid-19 a salire a 4269. Numeri bassi però anche per le nuove guarigioni, che ieri sono state soltanto 34 che però fanno riprendere la discesa dei casi attivi, che passano a 1060 (-4).



I ricoveri tornano a crescere, anche se di poco: si è aggiunto un paziente in terapia intensiva portando di nuovo il conto totale alla doppia cifra e ci sono altre 8 persone negli altri reparti, portando il totale a 98.