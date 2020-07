A Rimini nessun nuovo caso di positività al Coronavirus e nessun nuovo decesso

Attualità

Rimini

| 17:13 - 07 Luglio 2020

Volontari della protezione civile di Bellaria-Igea Marina impegnati nella consegna dei pasti (foto Alessia Bocchini).

Non ci sono aggiornamenti rispetto all'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus in provincia di Rimini; i sette casi comunicati oggi dalla Regione fanno parte di quel focolaio dell'ospedale Infermi che è stato individuato lunedì dall'Ausl Romagna ma che è stato comunicato troppo tardi per essere diffuso con il consueto bollettino. Un altro motivo per non legarsi troppo all'andamento numerico, soprattutto quando le cifre sono così basse. Non c'è stato nemmeno nessun nuovo decesso. Resta da conoscere il numero dei guariti e degli attuali positivi nel prossimo aggiornamento della Prefettura.



Intanto dall'Ausl Romagna arriva una precisazione: sono stati analizzati 110 dei 150 tamponi effettuati su pazienti, personale sanitario e assistenziale del reparto di post acuti e di tutti i reparti che hanno avuto potenzialmente contatti con le persone risultate positive ieri. I risultati degli altri tamponi effettuati sono attesi nella giornata di domani.

Non sono emerse nemmeno nuove positività neppure nell’ambito dell’indagine epidemiologica condotta esternamente all'ospedale a seguito dell’emergere del focolaio che coinvolge almeno altre 20 persone tra pazienti dimessi e parenti e visitatori, già in isolamento domiciliare e sulle quali si stanno completando i tamponi. Il focolaio può pertanto ritenersi circoscritto.

La prassi prevede che i pazienti in ricovero o in dimissione vengano sottoposti a test molecolare, in modo da individuare tempestivamente eventuali positività così da circoscriverle. Resta ancora da capire come è effettivamente partito il focolaio, visto che il paziente è risultato positivo in fase di dimissione. L'ipotesi è che non sia stato lui il vettore del contagio in ospedale.