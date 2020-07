Rimini: un disegno al posto del selfie. La bella iniziativa Ritratti d'autore

Attualità

Rimini

| 17:03 - 07 Luglio 2020

Ritratti d'autore.

Viale Vespucci di Rimini, nei mercoledì della Shopping Night, si è animato con "Ritratti d'autore", evento in cui alcuni artisti, in cambio di offerte all'Ail, hanno ritratto turisti e cittadini, fermatisi durante la passeggiata per un ricordo della serata, al posto del solito selfie.



“I primi due mercoledì sono stati molto fiacchi, pochi i vacanzieri, più riminesi amici e clienti abituali a passeggio, nella passeggiata a Marina Centro. Ma era prevedibile – racconta Roberto Brolli parrucchiere di grido nonché artista e inventore dell’evento Ritratti d’Autore - Noi che amiamo l’arte all’aria aperta, siamo nel nostro elemento… del resto il nostro stile non è mai stato né fracassone né prettamente commerciale. Si tratta, quindi ancora di più, di rendere omaggio a riminesi e turisti che soggiornano a Rimini e fanno lo shopping tra le nostre vetrine. Ciascuna persona, piccola o grande che sia, potrà tenersi un ricordo creativo e artistico che lo ritrae, anziché il solito selfie. E noi ne siamo felici”, conclude Brolli, che ringrazia "l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad che è venuto a trovarci e ci ha ringraziato del nostro impegno volontario".



Gli artisti sono gli allievi della scuola d’arte Umberto Folli: Enzo Berardi, Morena Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei, Luciana Martelli, Fiammetta Robertazzi, Walter Petroncini e Roberto Brolli, ideatore dell’evento, e come lui dice, soprattutto “portantino del materiale",



Destinata a Rimini Ail, l’associazione Italiana contro le leucemie, il ricavato di tanti piccoli contributi volontari deposti nella cassetta sigillata che affianca questo impegno altruista per i migliaia di ritratti disegnati e donati.



E’ un’iniziativa dell’Associazione Marina Centro di Rimini con la collaborazione delle migliori attività economiche che operano tra P.le Fellini a P.le Kennedy.