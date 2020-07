Il museo della Città di Rimini raddoppia le aperture serali, ingresso gratuito

Eventi

Rimini

| 16:10 - 07 Luglio 2020

A partire da mercoledì e fino al 26 agosto il museo della Città e la domus del Chirurgo di Rimini raddoppiano l'apertura serale del venerdì, aprendo le proprie porte anche il mercoledì dalle 21 alle 23, con ingresso gratuito. Un'occasione in più per immergersi di sera nelle vie del centro storico, animate dall'apertura dei negozi, e che arricchisce il calendario di eventi culturali promosse dai Musei nella settimana.







Visite guidate

Opere allo scoperto

Piccolo Mondo Antico Festival

9 luglio "La paletta dell'archeologo"



16 luglio "La domus del Chirurgo in 3D"



23 luglio "Ludus latrunculorum. L'antico gioco dei latrunculi"



30 luglio "La paletta dell'archeologo"

A iniziare dal calendario di visite guidate raccolte sotto il titolo "Tra antico e presente" che propone il; alle 21.30 è possibile scegliere fra il teatro Galli e uno sguardo sulla Rimini romana, un percorso di visita che prende le mosse dalla domus del Chirurgo dove sono venuti in luce splendidi mosaici e affreschi, per poi raggiungere il ponte di Tiberio.propone la mattina alle 10.30 "Da Cesare a Fellini. 2000 anni di storia fra le sale del museo della Città", il pomeriggio alle 17.30 "Grandi artisti alla corte dei Malatesta e nella Rimini del Seicento" con le opere dei tanti i maestri chiamati alla corte malatestiana e dei tanti sono i pittori emiliano-romagnoli quali Cagnacci, Guercino e Centino, attivi a Rimini in un secolo di inquietudini, il Seicento., entrambi alle 17.30: al museo della Città "Fellini e Gruau. Due riminesi nel mondo", in serata nuovo appuntamento con il percorso legato al Galli.Chiude il programma delle visite settimanali sabato alle ore 10.30 "Essere medici nel III secolo d.C.: il chirurgo di Ariminum".L'appuntamento settimanale della rassegna "Opere allo scoperto" vede protagonista lo scavo della Domus. "Chirurgia o farmacia? Una lastra misteriosa dalla Domus" è titolo dell'incontro condotto da Stefano De Carolis in programmanel Lapidario romano.telefonando allo 0541 793851, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella Sala del Giudizio.Il Piccolo Mondo Antico Festival edizione speciale riservata ai giovanil'esperienza di vestire i panni dell'archeologo nel primo dei quattro laboratori proposti nel mese di luglio da Ilaria Balena. Questo il calendario:Per partecipare ai laboratori è richiesta la prenotazione fino a un massimo di 7 partecipanti. Il costo di ogni incontro è di 5 euro a bambino.