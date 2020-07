L’estate di Cattolica scende in Arena: cinema, teatro e concerti perché ‘Si può fare!’

Eventi

Cattolica

| 16:09 - 07 Luglio 2020

Conferenza Stampa presentazione Estate all'Arena della Regina 2020.

L'estate di Cattolica sarà viva più che mai perché, come recita una famosa battuta del film “Frankenstein Junior”, se lo si vuole, «Si – può – fare!». Parola del sindaco della Regina Mariano Gennari che ha snocciolato un programma vasto ed eterogeneo, una proposta culturale a tutto tondo, dove il cinema strizza l’occhio alla cultura, poi la musica con i concerti live e anche l’esperimento del teatro all’aperto. Tutto nella splendida location dell’Arena della Regina, in Piazzale della Repubblica. Ritorna il “claim” dell’estate degli eventi in arena, e Cattolica ha sfoderato un lungo calendario di proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali a partire dal 9 luglio e fino a settembre. Tutto garantendo la sicurezza e il contingentamento.





IL CINEMA



La programmazione cinematografica è a cura di Giometti Cinema e l'Associazione Toby Dammit - Circolo del Cinema. La sfida è di trasformare un luogo che è già teatro in un contenitore di cinema e cultura. La collaborazione con i Premi David di Donatello arricchisce il calendario di pellicole inedite, con le premiazioni e contenuti originali tratti dalle scorse edizioni. Il tutto con sicurezza e alta tecnologia: ingressi e uscite separati, aree interne distanziate, accreditamento online.

Sarà un programma variegato che andrà dai film per la famiglia al cinema d’essai, il meglio della stagione 2019-2020 e le anteprime. Tra queste, i film vincitori dei David di Donatello, presentati dai protagonisti.



“Quello a Cattolica è un bel ritorno, – spiega Massimiliano Giometti, patron di Giometti Cinema - con la produzione al palo causa Covid-19 tutto il mondo del cinema si è fermato, anche gli esercenti, ma non ci siamo abbattuti, proponiamo anche qui l’arena, con un programma a più generi, il meglio della produzione con ospiti gli attori dei film”. Gli fa eco Carlo Masino dell’Associazione Toby Dummit: “Porteremo parte dei film che avremmo proposto al cinema Snaporaz, i film Oscar, poi in occasione dei 100 anni di Fellini, il Maestro sarà protagonista, così come Ennio Morricone, appena scomparso”.



L’arena potrà ospitare 400 sedute, il biglietto è di 6 euro (5 il ridotto)







SPETTACOLI E CONCERTI



Sorrisi e leggerezza con due grandi nomi della scena comica: Giacobazzi e Claudio Bisio. Appuntamento con il romagnolo Giuseppe Giacobazzi protagonista, sabato 8 agosto, del suo nuovo “Giacobazzi and friends”, ricco di ospiti e che vede il meglio di Giacobazzi in due ore di spettacolo. Fra i suoi "friends" spiccano Andrea Vasumi, Alessandro Politi, iMasa. La serata con Bisio, invece, è prevista per il prossimo martedì 25 agosto. L’attore e conduttore televisivo, amato dal grande pubblico, saprà conquistare gli spettatori dell’Arena cattolichina con una perfomance da vero “one man show”.

Spazio alla musica d’autore. Martedì 18 agosto il concerto della Premiata Forneria Marconi, la “PFM canta De Andrè”, tributo dedicato al cantautore genovese ed al loro fortunato sodalizio artistico. Il 4 settembre toccherà invece a Daniele Silvestri, il cantautore romano porterà sul palco della Regina il suo “La cosa giusta Tour 2020”.

In cartellone anche lo spettacolo teatrale “Lo Zingaro” con protagonista l’attore Marco Bocci. Un intenso ed emozionante monologo, che andrà in scena il 22 agosto, in cui la storia di un pilota sconosciuto si intreccia al destino di un mito della Formula 1. Lo spettacolo è diretto da Alessandro Maggi, scritto da Marco Bonini, Gianni Corsi e Marco Bocci. Le musiche sono del compositore, regista e musicista Davide Cavuti.



Per gli spettacoli e i concerti saranno a disposizione un numero massimo di mille posti a sedere, rispettando la distanza interpersonale, ma eventualmente incrementabili in base ai protocolli per lo svolgimento di spettacoli all'aperto.



“Siamo soddisfatti – commenta il Sindaco Mariano Gennari - di poter offrire anche quest’anno divertimento e qualità. Grazie all’impegno di tutti gli attori in campo, dagli uffici di Palazzo Mancini ai privati, ogni sera l’Arena della Regina regalerà emozioni diverse. Non era facile proporre in questa annata nomi ed eventi di questo calibro. Siamo sicuri che soddisfaranno i gusti di molti” . Concetto che viene ripreso dall’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri che sottolinea come “questi appuntamenti, siamo sicuri, sapranno conquistare turisti e cittadini. Ci sono in serbo tante manifestazioni che completeranno l’Estate della Regina 2020 e che avranno una veste diversa che, possibilmente, ce le farà apprezzare ancora di più. Ogni momento sarà quello buono per godere di quanto la città saprà offrire in questa estate, certi che richiamerà tanta gente a Cattolica. Vi aspettiamo all’Arena della Regina”.





