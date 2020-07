Roulette online per principianti, 6 trucchi da conoscere prima di cominciare

Attualità

Avete visto giocare alla roulette in decine di film e serie tv, e vi è venuta voglia di provare? Bene, sappiate che potete farlo in uno dei tantissimi siti di gioco che si trovano in rete, scommettendo soldi veri o denaro virtuale completamente gratuito.



La roulette online non è altro che la versione digitale di questo gioco dalla lunga storia, ma il funzionamento è lo stesso, incluse le regole e le emozioni. Prima di buttarvi a puntare i vostri soldi su un casinò online, però, è meglio che conosciate alcuni utili trucchi per divertirvi di più e spendere al meglio il vostro denaro.



Prima di puntare i vostri soldi, giocate gratis



Per chi si avvicina al gioco, la tentazione di mettere subito sul tavolo i propri soldi, anche solo per provare, è grande. E in effetti fino a pochi anni fa era questo l'unico modo per giocare ai giochi di casinò come la roulette: bisogna presentarsi in una sala da gioco con le tasche piene e puntare. Oggi grazie a internet non è più così. In rete si trovano moltissimi siti dove è possibile giocare a vari giochi di casinò, tra cui anche la roulette, in modo completamente gratuito.



Per farlo avete tre possibilità:





Andare su uno dei siti che offrono giochi di roulette gratuiti, come ad esempio il sito roulette-on-line.it, e giocare quanto volete con il denaro virtuale messo a disposizione dal sito. Se perdete tutti i vostri “soldi”, non dovete fare altro che ricaricare la pagina e il vostro portafoglio sarà di nuovo pieno!



Accedere a uno dei casinò online che offrono una versione demo dei loro giochi, vale a dire una versione di prova. Anche qui normalmente potrete giocare per tutto il tempo che volete.



Accedere a un casinò che regala bonus senza deposito, vale a dire dei soldi omaggio per i nuovi iscritti – di solito si tratta di piccole cifre dell'ordine dei 10 o 20 € - richiedere il bonus e fare le vostre puntate. Vi avvisiamo, è sostanzialmente impossibile riuscire a vincere e prelevare i vostri soldi omaggio, ma comunque è un modo per giocare gratis, almeno fino a che il bonus finisce.

Prima di cominciare a giocare, è importante sapere che esistono diverse varianti di roulette, alcune più vantaggiose di altre. Le più note sono la roulette europea (anche detta roulette francese) e la roulette americana. La prima ha 37 numeri, che vanno da 0 a 36. La seconda ne ha 38, e prevede l'aggiunta del doppio zero. Nella roulette europea il vantaggio della casa è del 2,7%, mentre in quella americana è sostanzialmente il doppio. Meglio quindi scegliere la variante europea!I giocatori alle prime armi – e anche qualche giocatore esperto – hanno spesso l'illusione che un momento di sfortuna debba essere per forza seguito da una svolta fortunata. In realtà non è affatto così. Se avete perso i vostri soldi giocando, non serve a nulla continuare a giocare per recuperare il denaro perduto. A ogni giocata avete le stesse probabilità di vincere o perdere di quella precedente, e l'esito di una giocata precedente non influenza in nessun modo quella successiva. Divertitevi e giocate solo denaro che potete permettervi di perdere. La sfortuna fa parte del gioco.Come abbiamo appena detto, la roulette è un gioco influenzato esclusivamente dal caso, il cui esito non si può influenzare in nessun modo. Non esistono quindi sistemi che possono aumentare le vostre probabilità di vincita.Se volete giocare in un casinò online con soldi veri, vi raccomandiamo di farlo solo ed esclusivamente su siti che hanno ottenuto una regolare licenza dall'ADM, l'Autorità Dogane e Monopoli che è incaricata di stabilire quali operatori possono aprire dei siti di gioco in Italia e quali no. Un sito privo di licenza è un sito illegale, che non è sicuro e può essere chiuso dalle autorità italiane in qualunque momento. Dunque, verificate sempre che il casinò abbia la licenza – la vedrete in bella mostra sull'homepage, e che il numero corrisponda a quello indicato sul sito dell'ADM Se volete sperimentare quello che si prova a giocare in un vero casinò di terra come quelli di Sanremo o di Montecarlo, non serve che vi mettiate in viaggio, spendendo tempo e soldi, verso queste destinazioni. Basta collegarsi con un casinò che offre la roulette dal vivo. Si tratta di un gioco a metà strada tra reale e virtuale, grazie al quale i giocatori possono connettersi via webcam con un vero tavolo da gioco di roulette, che si trova in una sala con un vero croupier. Un realismo assoluto anche da casa vostra.