Sindaci sollecitano il nuovo prefetto sui rinforzi estivi: "Ci attende un agosto affollato di turisti"

| 15:44 - 07 Luglio 2020

Renata Tosi, sindaco di Riccione.

Il sindaco di Riccione Renata Tosi, nell'augurare buon lavoro al nuovo prefetto Giuseppe Forlenza, chiede subito rinforzi estivi, ricordando che "la percezione di sicurezza nei cittadini è strettamente legata alla fiducia nelle istituzioni" e che essa "è diminuita negli ultimi tempi" dopo l'epidemia Covid-19. Il riferimento è ad alcuni episodi di vandalismo o di microcriminalità portati avanti da baby gang: "E' intollerabile pensare che i cittadini e gli imprenditori di Riccione prima ancora di far quadrare i conti, in una stagione a dir poco difficile, debbano preoccuparsi di ragazzini scalmanati o di vandali per passatempo". La Tosi lancia l'allarme, ribadendo che tra gli operatori, dai bagnini ai commercianti, fino agli albergatori, c'è una grande situazione di insicurezza. Al nuovo prefetto è chiesto dunque di sollecitare il Ministero degli interni a inviare i rinforzi estivi: "Ci ritroveremo con un agosto affollatissimo in Romagna e a Riccione contro ogni previsione. E' per questo motivo che ribadisco la necessità per noi di avere lo status di città balneare, che porterebbe insito anche misure di sicurezza ad hoc". Le parole del sindaco Tosi trovano una sponda nel sindaco di Rimini Andrea Gnassi, nel messaggio di commiato al prefetto Camporota: "al primo posto nell’agenda per urgenza c’è la questione dei rinforzi di Polizia per i mesi estivi, la promozione di categoria della Questura con gli annessi potenziamenti permanenti degli organici, la risoluzione dell’annosa questione della Cittadella della Sicurezza".