Rimini: lascia il Prefetto Camporota. Il saluto delle autorità locali

Attualità

Rimini

| 15:37 - 07 Luglio 2020

Il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota.

Giuseppe Forlenza, attuale vice prefetto vicario di Salerno, sarà il nuovo prefetto di Rimini. E' stato designato come successore di Alessandra Camporota, destinata a un incarico a Roma presso il Ministero degli Interni. Di seguito le dichiarazioni delle autorità politiche del territorio riminese.



Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi

“Nei mesi più duri del lockdown, la collaborazione tra sindaci della provincia di Rimini e la Prefetta, dottoressa Camporota, non è stata solo una efficace cabina di regia per definire e attuare provvedimenti rigorosi e non facili ma presi esclusivamente per la tutela della salute dei cittadini. Quel confronto quotidiano e spesso multi quotidiano, si è dimostrato anche uno spazio prezioso di discussione, sfogo, comprensione, sollievo a una stanchezza fisica e psicologica che in quel momento gravava su chi porta su di sé responsabilità collettive. Se ciò è avvenuto, se il filo dell’omogeneità dei provvedimenti non si è mai spezzato, molto merito, tanto merito va alle capacità e alla pazienza della Dottoressa Alessandra Camporota.

Devo dire che ho potuto apprezzare in maniera crescente la collaborazione, nei suoi quasi due anni di servizio presso la Prefettura di Rimini. Ci siamo confrontati sempre in maniera sincera, anche schietta e vivace in alcuni passaggi. Ma sempre con grande lealtà e rispetto verso i rispettivi ruoli. Alessandra Camporota ha dovuto gestire fasi mai viste prima, in un quadro istituzionale incerto, e dovendo concordare e adottare provvedimenti che impattavano traumaticamente sulla vita di persone, famiglie e imprese.

Voglio ringraziare la Prefetta Camporota a nome dell’intera città di Rimini. E’ un ringraziamento sincero e allo stesso tempo un invito a considerarsi sempre una riminese perché si è di Rimini se si amano questi luoghi. E la dottoressa Camporota lo ha sempre fatto con il suo lavoro a servizio di tutti.

Do, contestualmente, il benvenuto al nuovo Prefetto di Rimini, dottor Giuseppe Forlenza. Ci sarà tempo e modo di conoscerci e approfondire tutti i temi e gli aspetti di una realtà anomala e sfaccettata come quella della provincia di Rimini. Sicuramente al primo posto nell’agenda per urgenza c’è la questione dei rinforzi di Polizia per i mesi estivi, la promozione di categoria della Questura con gli annessi potenziamenti permanenti degli organici, la risoluzione dell’annosa questione della Cittadella della Sicurezza".



Il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi:

“Desidero ringraziare con sincerità, al di là delle formule di rito, la Prefetta dottoressa Alessandra Camporota, che dopo quasi due anni di servizio lascia la Prefettura di Rimini. La ringrazio a nome dell’intera comunità provinciale soprattutto nella consapevolezza che ha avuto l’onere di rappresentare il Governo e di gestire una fondamentale cabina di regia con gli enti locali in uno dei momenti più difficili del dopoguerra, e ha saputo farlo, a beneficio di tutti, con grandi professionalità ed efficacia. Qualche mio collega era passato al tu tanto è stato stretto il rapporto di questi mesi con la Prefetta. All'inizio non è stato semplice, del resto Rimini è una piazza sui generis, tuttavia Alessandra Camporota è stata molto professionale e anche molto decisa e ferma con tutti, ma ha anche saputo trasmettere quella autenticità, quella onestà e quella umanità che la contraddistinguono. In particolare le sue qualità si sono espresse nel periodo della gestione dell'emergenza covid-19, emergenza che ha saputo coordinare in maniera esemplare. Ora apprendiamo del suo trasferimento e nel ringraziarla ancora per l'opera svolta la vorrei salutare dando del lei all'istituzione, ma vorrei salutare la persona con un: ciao Alessandra a presto".



Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna: "Desidero esprimere un caloroso benvenuto al neo Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, con il quale sono certa che proseguirà lo spirito di dialogo e collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto la Regione Emilia-Romagna, la cui disponibilità al confronto non verrà mai a mancare. Voglio poi ringraziare la Prefetta Alessandra Camporota per il prezioso lavoro svolto negli ultimi due anni a Rimini e per il suo contributo alla città. Legalità e sicurezza sono temi importanti che riguardano da vicino il bene di una comunità".