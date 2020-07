Ginnastica Dinamica Militare: 20 appuntamenti a Misano per luglio e agosto

Sport

Misano Adriatico

| 15:10 - 07 Luglio 2020

Una lezione di ginnastica dinamica militare..

La Ginnastica Dinamica Militare arriva a Misano Adriatico, con un campus estivo che parte oggi (martedì 7 luglio) alla palestra San Pellegrino. Le date sono 20: tutti i martedì e i giovedì di luglio, mentre ad agosto il campus si terrà martedì 4 e gioedì 6 agosto, martedì 11 e giovedì 13 agosto, poi una settimana intera da domenica 16 a domenica 23 agosto.



Ma cosa è Ginnastica Dinamica Militare?

È una metodologia di allenamento aperta a tutti, che si basa su un principio fondamentale: l'assenza di marchingegni e carichi per potenziare il proprio corpo, recuperando la vera natura dell'essere umano.



Che benefici può portare?

Lo scopo della GDM è quello di risvegliare il proprio corpo. Durante le lezioni si lavora a piedi nudi, per stimolare la circolazione e migliorare la postura. Senza andare a caricare le capsule articolari, che a lungo andare possono subire traumi e danneggiare il nostro corpo, questo tipo di ginnastica si svolge completamente a corpo libero , quindi con esercitazioni in contro resistenza.



Fino a che età si può praticare?

Non c’è una vera e propria età limite, dipende dalla persona in questione. Abbiamo atleti, in alcuni centri, che hanno 15 anni ed altri anche 60.



Info 335/7823408

info@ginnasticadinamicamilitare.com