Sanzionati tre locali di Rimini: musica senza la documentazione prescritta, verbale da 800 euro

| 13:44 - 07 Luglio 2020

Dalle 19 all'una di ieri (6-7 luglio) una pattuglia della Polizia Municipale ha svolto controlli sul fronte del disturbo alla quiete pubblica. Dopo numerosi esposti pervenuti in comando su alcuni locali troppo rumorosi, l’intervento degli agenti ha riscontrato 3 situazioni irregolari, di cui 2 a Miramare e una in centro, in quanto i locali erano privi della prescritta documentazione necessaria relativa all’impatto acustico. Violazioni da cui sono scaturite 3 sanzioni di € 800 ciascuna e la valutazione, tutt’ora in corso, per eventuale annotazione di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica. Anche in questo caso, come per la vendita di alcol ai minori, scatta una segnalazione all’ufficio SUAP per i successivi adempimenti d’ufficio.