Autista eroe, evita di investire bimbo sfuggito ai parenti: Start Romagna lo premia

| 13:19 - 07 Luglio 2020

Il dg di Start Romagna Rossi premia l'autista Pietro Ingannato.

Poteva essere una tragedia, non lo è diventata grazie alla prontezza di riflessi dell'autista Pietro Ingannato. I fatti risalgono allo scorso due luglio e sono avvenuti in via Tommaseo a Rimini: un bambino di due anni è sfuggito al controllo dei parenti ed è uscito di corsa dal proprio cortile di casa, sbucando in strada. Ingannato, alla guida di un autobus della linea 9, ha evitato l'investimento del piccolo, che ha solamente sbattuto contro la fiancata, non riportando ferite gravi. L'autista, 34 anni e da 9 in servizio per Start Romagna, ha ricevuto una lettera di encomio dal dg Giampaolo Rossi. Start Romagna augura inoltre al bambino una veloce guarigione.