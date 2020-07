Calcio 1a Cat: Luigi Campana è il nuovo allenatore del Perticara

Sport

Luigi Campana, neo allenatore del Perticara.

Luigi Campana è il nuovo allenatore del Perticara, formazione del girone H di Prima Categoria. Classe 1978, allenatore con patentino Uefa B, lo scorso anno ha guidato la San Marino Academy Under 13 Pro. Da calciatore è stato raffinato centrocampista con esperienze nel settore giovanile e un anno di Serie D con il San Marino e un carriera spesa con le maglie di Novafeltria, Nova-Secchiano e proprio Perticara: qui vi ha militato nella stagione 2001-2002 e nel triennio 2006-2009, contribuendo alla promozione in Prima Categoria. «Dopo tanta esperienza nei settori giovanili, dove l'obiettivo è la formazione degli atleti, ho pensato di cambiare, perché avevo bisogno di quell'agonismo che può esserci solo nel calcio degli adulti», racconta il neo tecnico. La chiamata del Perticara è arrivata due settimane fa. «Mi son preso un periodo di riflessione, ma non ci ho pensato tantissimo, in realtà: è una Prima Categoria, è un ambiente che conosco molto bene, avendo giocato qui diversi anni, e devo dire che sono stato molto contento della loro chiamata, del fatto che abbiano pensato a me». Il sistema di gioco che predilige Campana è il 4-3-3: «Ma il sistema di gioco dipende degli uomini che avrò a disposizione. Cercherò di utilizzare il modulo più congeniale alle loro caratteristiche».