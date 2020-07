Rimini Fiera: dopo 20 anni lascia la direzione eventi Stefania Agostini

Attualità

Da sinistra Stefania Agostini e Fabio De Santis.

Stefania Agostini, nome storico del mondo congressuale italiano e internazionale, lascia dopo vent’anni di successi la direzione della divisione eventi e congressi di IEG - Italian Exhibition Group in capo alla quale era dal 2000 nell’allora Convention Bureau della Riviera di Rimini. Agostini proveniva dalla direzione di Promozione Alberghiera la più grande cooperativa alberghiera d’Italia e da quella di Adria Congrex.



Durante la sua direzione il comparto congressuale riminese ha assunto visibilità e appeal internazionale, in linea con lo straordinario sviluppo economico e di immagine della città e della Riviera. E’ del 2011 la realizzazione del nuovo Palacongressi riminese, un gioiello architettonico e d’efficienza realizzato dalla GMP di Amburgo. Nel 2016, con la nascita di IEG, Agostini viene chiamata a dirigere anche il centro congressuale vicentino che sviluppa a livello internazionale sotto il nuovo marchio VICC, Vicenza Convention Centre. Stefania Agostini è stata presidente di Meet in Italy, consigliere del Comitato Esecutivo di Federcongressi per quattro mandati e, dal 2012 ad oggi, presidente di Axis. Nello scorso autunno Agostini è stata nominata - e manterrà l’incarico - presidente di Visit Rimini, la DMC costituita da Destination Service (Gruppo Promozione Alberghiera e IEG) per promuovere Rimini e il suo entroterra.



A Stefania Agostini succede Fabio De Santis che dirigerà l’area congressuale della società sia per la sede di Rimini sia per quella di Vicenza. Leccese, classe 1977, De Santis vive a Rimini dal 1995 dove si è laureato in Economia del Turismo nel ’99. Successivamente ha conseguito la laurea in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale e poi in Arti Visive presso l’ateneo bolognese. La sua carriera si sviluppa all’interno dell’allora Fiera di Rimini - poi IEG - dove entra nel 2000 come project manager occupandosi successivamente, con diversi ruoli, di pianificazione e sviluppo commerciale dell’azienda, riposizionamento delle manifestazioni storiche, sviluppo delle fiere indirette. Nel gennaio 2018 viene nominato National Business Development Manager. Tra il 2018 e il 2019 è stato presidente della controllata di IEG Prostand e attualmente fa parte del CdA della controllata Summertrade. Sposato, una figlia, De Santis è appassionato tennista e scrittore di libri di successo dedicati ai grandi dello sport.