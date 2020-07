Forte vento su Riccione: avviata pulizia delle strade dagli aghi di pino

Attualità

12:48 - 07 Luglio 2020

Il maltempo ha colpito anche Riccione tra la notte e la mattina.

Dalle sette di questa mattina (martedì 7 luglio) sono partiti gli interventi di Hera e Geat sul territorio comunale di Riccione, per la pulizia delle strade, a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato la costa. Già nella notte, spiega l'assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti, erano stati effettuati i sopralluoghi. Le raffiche di vento sulla costa hanno raggiunto anche la velocità di 94 km/h, con conseguente caduta di aghi di pino sulle strade e spostamento di sabbia dall'arenile. Nessuna situazione di particolare disagio è stata segnalata agli uffici competenti se non quella appunto di aghi di pino caduti sulla sede stradale e di vario fogliame all'argine del fiume Marano. Il vento ha anche sollevato sabbia trasportata fino a viale D'Annunzio e viale Torino già puliti dagli addetti Geat. Hera, come richiesto dal Comune di Riccione, ha attivato il servizio di pulitura delle strade dagli aghi di pino, partendo dal lungomare fino ai viali interni. Il lavoro proseguirà per tutta la giornata e la notte.