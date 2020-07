Rimini, 46 nuovi posti auto a Miramare nell'ambito del progetto Parco del Mare

Attualità

Rimini

| 12:18 - 07 Luglio 2020

Parcheggio (immagine di repertorio).

Sono 46 i posti auto che saranno realizzati a Miramare, nella nuova area parcheggio che sarà realizzata a servizio del Lungomare Spadazzi, nell’ambito del progetto del Parco del Mare. L’intervento, al via nei prossimi giorni, è stato discusso martedì mattina nel corso della V Commissione che ha dato parere favorevole all’intervento che prevede un investimento di circa 320 mila euro. Si tratta di un’implementazione del progetto inizialmente previsto e che va quindi a dotare il lungomare Sud di un parcheggio strutturato, con ingresso da viale Regina Elena che si estende su un’area di circa 1.300 mq perimetrata da siepi, cordoli e marciapiedi e che prevede la presenza di alberi in grado di garantire l’ombreggiatura oltre che di inserirsi armoniosamente nel contesto rinaturalizzato e riqualificato del Parco del mare.



La realizzazione del parcheggio sul lungomare Spadazzi è contestuale all’intervento appena concluso all’altro estremo del Lungomare Sud, nell’area di piazzale Fellini. Sono infatti terminati i lavori per la sistemazione temporanea della rotatoria tra il Grand Hotel e il mare, su cui è stata realizzata un’area di sosta a raso, dando così risposta alla richiesta di posti auto durante il periodo del cantiere per la realizzazione del tratto 1 del Parco del Mare – Lungomare Tintori. Attraverso la riorganizzazione – intervento da 100mila euro - è stata mantenuta carrabile tutta l'area dell'attuale rotatoria, portando i 70 stalli auto esistenti a 135 con 65 posti auto aggiuntivi. Sono stati inoltre aumentati gli stalli per i motocicli, dagli attuali 57 ne verranno realizzati 71 aggiuntivi per un totale 128. L'area così conformata mantiene le sue caratteristiche di versatilità potendosi adattare anche ad altre funzioni, come per eventi o manifestazioni. Si tratta di un primo intervento temporaneo a cui seguiranno opere strutturali, in previsione della realizzazione del parcheggio interrato.



Terminata anche la riqualificazione e la riorganizzazione delle aree adiacenti via Paolo e Francesca, la strada che da via Beccadelli corre parallela al lungomare Tintori fino a piazzale Kennedy. Il progetto realizzato e curato da Anthea – 74.000 euro il costo totale - ha infatti previsto la riorganizzazione della circolazione e della sosta della via Paolo e Francesca e delle strade traverse del Lungomare Tintori come via Lo Sceicco Bianco e via I Vitelloni, che ha consentito la realizzazione complessiva di 53 posti auto e 249 stalli per motorini, consentendo di confermare una disponibilità di stalli di sosta al servizio della spiaggia sostanzialmente uguale a quella presente sul lungomare Tintori prima dell’avvio dei lavori di realizzazione del Parco del Mare.