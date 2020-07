Annegato per una buca in mare a Rimini, la procura apre un fascicolo

Cronaca

Sulla morte per annegamento di un riminese di 69 anni avvenuta lo scorso 24 giugno, la Procura della repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Lo riporta la stampa locale, oggi, mettendo in relazione l'episodio di annegamento con i lavori per le fogne nelle acque del mare prospicienti piazzale Kennedy, dove era avvenuto il decesso. Vi sarebbe anche, secondo alcuni bagnini, una fossa profonda tra i 5 e i 7 metri che si è formata forse a causa del cantiere per le fognature che cambierebbe anche la corrente marina. In una nota Hera precisa che "la zona nella quale sono in corso i lavori di posa delle condotte sottomarine è segnalata e delimitata da boe, nonché interdetta alla balneazione e al transito dei mezzi marittimi. Dai rilievi eseguiti non risultano anomalie del fondale al di fuori di tale area".