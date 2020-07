Attualità

Rimini

| 12:01 - 07 Luglio 2020

Il prefetto Alessandra Camporota lascia Rimini dopo due anni, al suo posto Giuseppe Forlenza, attualmente Vice Prefetto Vicario di Salerno. Lo ha deliberato nella notte il Consiglio dei Ministri. La Camporota, è stata destinata a Roma per svolgere le funzioni di Direttore Centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.