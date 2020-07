Calcio Eccellenza: Mastronicola confermato sulla panchina della Savignanese

Sport

Savignano sul rubicone

| 11:09 - 07 Luglio 2020

Alessandro Mastronicola.

Tempo di pianificazioni per la Savignanese, che annuncia il nuovo staff tecnico per la stagione 2020/2021. In panchina siederà nuovamente Alessandro Mastronicola, che, dopo l'infausta interruzione dovuta al Covid-19, è pronto a guidare nuovamente i gialloblù. A coadiuvarlo in prima persona sarà Maurizio Drudi quale allenatore in seconda, mentre Federico Gozzi ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri. Invece Claudio Amadori e Luca Andruccioli saranno rispettivamente preparatore atletico e massaggiatore.