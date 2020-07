Forte vento sul riminese: raffiche divelgono cartelli stradali, rami caduti

Attualità

Rimini

| 10:55 - 07 Luglio 2020

Spiaggia riminese sferzata dal vento.

Raffiche di vento molto forti hanno spazzato la costa romagnola dalle 3 circa della notte tra lunedì e martedì. In alcuni punti la velocità ha raggiunto i 90 km/h. La sabbia è stata spinta verso le strade limitrofe alla spiaggia e ha "colorato" le auto parcheggiate all'aperto. Diversi pali con segnaletica stradale sono stati danneggiati. L'intensità del vento si è smorzata intorno alle 9 della mattinata. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco di Rimini tra Riccione, Cattolica, Rimini e Bellaria per rami caduti o pericolanti. A Bellaria i pompieri sono intervenuti a metà mattina per un ramo che si era adagiato su un tetto. Tutti interventi che hanno richiesto poco tempo e che non hanno creato danni particolari. Alla base di questa situazione rami secchi che non vengono tagliati o alberi che non sono "alleggeriti" e quando soffia più vento del normale si verificano queste cadute.

Le previsioni sono state rispettate, la temperatura è calata di circa 6-8 gradi e nelle prossime ore il cielo dovrebbe schiarirsi. Dalla giornata di mercoledì il sole dovrebbe ritornare protagonista delle giornate.