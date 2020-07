Aveva donato un rene al nipote riminese, cade in un fosso e rischia la vita, salvato dal cane

Attualità

Rimini

| 10:35 - 07 Luglio 2020

È finito in uno scavo non segnalato e ha rischiato di morire. Vittima del grave incidente Sergio Lotti, 60 anni, originario di Borghi (Folrì-Cesena) che il 4 marzo si è sottoposto all'asportazione del rene destro, donato al nipote Marco 35enne, industriale di Rimini che rischiava la vita. L'uomo durante una passeggiata serale con il suo cane è finito in un buco di un cantiere edile aperto.

"Era buio e non c'erano cartelli - ha dichiarato Lotti, ricoverato a Sondrio - Sono rimasto a terra svenuto per oltre mezz'ora. A salvarmi sono state le leccate al volto del mio cane Pulce. Mi ha fatto rinvenire e ho dato l'allarme". Ora Sergio Lotti sta valutando di presentare denuncia penale.