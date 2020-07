Croce Verde Novafeltria: un emozionante video per raccontare i giorni dell'emergenza Covid-19

Attualità

Novafeltria

| 10:31 - 07 Luglio 2020

Un video per raccontare l'impegno degli operatori della Croce Verde di Novafeltria durante l'emergenza Covid-19. Pubblicato nella giornata di ieri (lunedì 6 luglio), il video è diventato immediatamente virale, raccogliendo grandi consensi nella community del web. Immagini emozionanti, girate da Davide Bartolini e montate da Pierluigi Marrone, che raccontano l'impegno, costante e silenzioso, di chi si è adoperato, mettendosi a rischio in prima persona, per il bene della collettività. Immagini di una Novafeltria deserta per il lockdown, infermieri che si "bardano" di tutto punto, volti coperti da mascherine e altri dispositivi di sicurezza, gli occhi che non tradiscono stanchezza ed esitazione, ma solamente determinazione. Nella parte finale del video soci e dipendenti della Croce Verde appaiono uno dopo l'altro e si abbassano la mascherina per regalare un sorriso. Il peggio è probabilmente alle spalle, anche se giustamente non va mai abbassata la guardia, perché il Sars-CoV-2 è purtroppo ancora tra noi, insidioso e silenzioso. "Croce Verde vuole ringraziare tutti i suoi ragazzi per la professionalità e l'impegno profuso attraverso questo video", spiegano i responsabili della Cooperativa Sociale, dal 1981 a fianco dei cittadini dell'Alta Valmarecchia. (R.G.)