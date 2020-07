Calcio, addio a Giorgio Ceccherini, storico dirigente del Rimini

Sport

Rimini

| 07:36 - 07 Luglio 2020

Stadio Romeo Neri.

Il Rimini Calcio e tutti i tifosi piangono la scomparsa di Giorgio Ceccherini, collaboratore ed amico di Vincenzo Bellavista e dirigente della società. La scomparsa nel pomeriggio di lunedì 6 luglio.

I funerali si svolgeranno mercoledì 8 luglio alle 15.30 nella chiesa di San Raffaele a Rimini, la veglia questa sera (martedì 7) alle 20.30.



Il commosso ricordo della Rimini Calcio:

“Il Rimini F. C. ricorda con affetto e commozione Giorgio Ceccherini, per quasi un ventennio dirigente della società biancorossa, scomparso questo pomeriggio. Dotato di spiccate doti umane e profondo conoscitore di calcio, ha contribuito ai grandi successi ottenuti dalla maglia a scacchi sotto la presidenza di Vincenzo Bellavista. Alla famiglia di Giorgio le condoglianze e l’abbraccio del Rimini F. C. tutto.”