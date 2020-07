Morciano, 13enne cade dalla bici: trasportato in gravi condizioni al ‘Bufalini’ di Cesena

Cronaca

Morciano di Romagna

| 19:55 - 06 Luglio 2020

L'incidente ne pomeriggio di lunedì (Foto repertorio).

E’ stato trasportato con un codice di massima gravità questo pomeriggio, verso le 16 e 30, all’ospedale “Bufalini “ di Cesena: un ragazzino di 13 anni infatti, mentre stava procedendo a bordo della sua bici in via Largo Centro Studi, per cause ancora in corso di accertamenti, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinosamente caduto a terra. Immediato l’intervento dei mezzi del118 che hanno ritenuto opportuno il trasporto al nosocomio cesenate. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.