Casabianca fa doppietta all'anfiteatro di Poggio Torriana, appuntamento sabato e domenica

Eventi

Poggio Torriana

| 17:55 - 06 Luglio 2020

Il cantautore riminese Sergio Casabianca.

Il prossimo sarà un fine settimana all’insegna di Sergio Casabianca, atteso per una doppia esibizione sabato 11 e domenica 12 luglio nell’anfiteatro di Poggio Torriana.



Il mattatore romagnolo partirà sabato sera alle 21.30 con la presentazione del nuovo disco “Chi sono io” e il suo progetto estivo "SorridoRock" al fianco della band delle Gocce, uno spettacolo in cui si alterneranno i brani del nuovo album e i successi storici di Vasco Rossi, Ivan Graziani, Ligabue e Zucchero. Ci sarà spazio anche per un’incursione musicale nella colonna sonora del film The Blues Brothers. Dal rock al blues grazie anche alla presenza del sassofonista Daniele Mancini, con cui è già attiva da tempo una fattiva collaborazione.



Domenica 12 luglio alle 21 sarà invece la volta dello spettacolo teatrale “Ricongiunti”, evento in cui i monologhi esileranti di Casabianca, che raccontano di un’infanzia semplice e autentica nelle campagne della nostra terra, si alterneranno alle mani di Massimo Tagliata, grande fisarmonicista che farà viaggiare nel mondo di Piazzolla, Nicola Piovani, Nino Rota, Morricone e Fellini. Una serata unica all'insegna di una profonda leggerezza.



Sabato sarà presente un’esposizione di quadri della pittrice Gabriella Bucci mentre domenica un’esibizione di danza dell’artista Shaana Baldazzi. Per entrambe le serate sarà possibile cenare sul posto grazie al catering dell'associazione "Una goccia per il mondo" che con l’occasione raccoglierà fondi per un progetto di aiuto sul territorio alle famiglie in difficoltà.



Il prezzo del biglietto per sabato 11 luglio è di 15 euro, per lo spettacolo di domenica 12 luglio è di 13 (diventa 10 per chi partecipa a entrambi gli eventi). Le prevendite sono già disponibili, per informazioni 335 1207464 o ercolegori@gmail.com.