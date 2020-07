Coronavirus a Rimini, piccolo focolaio all'ospedale Infermi: 8 nuovi positivi, tutti asintomatici

Attualità

Rimini

| 17:18 - 06 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Da un comunicato dell'Ausl Romagna arrivato pochi minuti dopo l'aggiornamento della Regione sull'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus si evince come lunedì all'ospedale Infermi di Rimini sia stato individuato e circoscritto un piccolo focolaio, con 8 casi di positività all'infezione da Sars-Cov-2, tutti asintomatici. La situazione sarebbe partita da un paziente in dimissione dal reparto di post acuti.



A seguito del protocollo regionale infatti vengono eseguiti tamponi sia a tutti i pazienti che vengono ricoverati sia a tutti quelli che vengono dimessi dalle strutture ospedaliere: questo ha permesso con test sierologici a tappeto tra i degenti e gli operatori anche dei reparti che hanno anche minimi contatti con quello di partenza, che hanno permesso di individuare gli altri 7 positivi, non conteggiati nel bollettino regionale poiché emerse successivamente alla comunicazione ufficiale.



Immediatamente è stata attivata anche l'indagine epidemiologica e la sanità pubblica di Rimini, dell'Ausl Romagna ha già individuato e collocato in isolamento domiciliare tutti i contatti stretti degli 8 pazienti. I controlli e le indagini cliniche stanno continuando, ma al momento la situazione risulta circoscritta.