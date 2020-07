Solo 5 sintomatici tra i 38 nuovi positivi trovati oggi: ecco i dati sul Coronavirus in Emilia-Romagna

Attualità

Coriano

| 17:08 - 06 Luglio 2020

Foto di Alessia Bocchini.

Sono 38 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, un dato che va guardato più da vicino, perché 33 sono persone asintomatiche (però potenzialmente contagiose) e i tamponi analizzati domenica sono stati solo 2371. I 5 sintomatici si dividono tra le province di Bologna e Modena e sono riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. Il dato confortante è che è tornato a zero il numero dei decessi in regione, portando il totale ad arrestarsi a 4268.

Gli attuali positivi sono 1064, +35 rispetto a sabato, e le nuove guarigioni soltanto 3. A casa ci sono ancora 965 persone isolate, pari a oltre il 90 per cento dei malati. In terapia intensiva ci sono 9 persone mentre 90 negli altri reparti Covid.



Nella provincia di Rimini, stando al comunicato della Regione, sarebbe soltanto uno il caso registrato, anche se da un comunicato dell'Ausl Romagna si è scoperto che oggi sono stati rilevati 8 nuovi casi di positività all'ospedale Infermi.