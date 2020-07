Bonusvacanze.org, creato il sito che spiega cos’è, come funziona e come si attiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:28 - 06 Luglio 2020

Marco Baroni ideatore del sito Bonus vacanze.

Nato da una idea di Marco Baroni – Ceo & Co-Founder Titanka Spa in collaborazione con Gian Marco Montanari & Daniele Sarti fondatori di Albergatore Pro e Alex Gasperoni dello studio Gasperoni Commercialisti per Albergatori.



Perché bonusvacanze.org?

“Serviva un sito che facesse chiarezza e che parlasse un linguaggio semplice e intuitivo, che non utilizzasse i tecnicismi incompressibili dei portali istituzionali e soprattutto serviva un unico raccoglitore di informazioni.” - spiega Marco Baroni Ceo & Co-Founder Titanka Spa. “Ogni giorno parlo con decine e decine di albergatori di tutta Italia che “lamentano” la difficoltà di dover ogni volta spiegare telefonicamente o tramite email, ai loro clienti, come funziona e come usare il Bonus Vacanze 2020, così ho decido di fare loro questo regalo – conclude Marco Baroni.



Le tre aziende specializzate nel settore turistico: Titanka Web Company Spa specializzata in web marketing turistico, Albergatore Pro esperto in consulenza imprenditoriale alberghiera e Alex Gasperoni commercialista per Alberghi, hanno unito le loro competenze per dare uno strumento a tutte le strutture turistiche italiane, da condividere con tutti i loro clienti, come fonte di informazione chiara e precisa sul Bonus Vacanze 2020.



Bonusvacanze.org in 10 punti schematici ti dice: Che cos’è il bonus, quando è valido, in quale strutture lo puoi utilizzare, chi ha diritto a richiedere il bonus, come funziona, a quale sconto hai diritto, come utilizzarlo in prenotazione e infine come si attiva.



Bio: Titanka Spa, nata nel 2000 con sede a San Marino, è la web company che oggi conta 90 professionisti che lavorano ogni giorno in sinergia per realizzare e assistere ogni progetto web. Specializzazione, strategia e assistenza sono le 3 keyword che da 20 anni caratterizzano l’azienda. Titanka è a capo di un gruppo di aziende specializzate per offrire soluzioni personalizzate.

SocialPiù: è la società specializzata in social media marketing che progetta strategie personalizzate per consolidare l’immagine delle attività sui social media network.

Semplify: è il partner ideale per le attività di server engineering management: servizi di gestione e consulenza in ambito Ict, servizi di hosting, sicurezza informatica, sistemi cloud e outsourcing, hardware e assistenza. La mission: soluzioni web che generano successo.



