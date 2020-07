Come scegliere la borraccia termica per le tue vacanze

Attualità

Nazionale

| 08:14 - 08 Luglio 2020

Borracce termiche.

La borraccia termica è diventata un accessorio fondamentale per tutti gli spostamenti, soprattutto per chi parte per le vacanze. Finalmente abbiamo imparato a sostituirla alla bottiglietta in plastica e abbiamo capito l’importanza di rimanere ben idratati senza inquinare l’ambiente. Ma come si sceglie una buona borraccia termica e quanto dovrebbe costare? Quali sono i fattori da valutare per la scelta della borraccia termica per le tue vacanze? Ecco i nostri consigli d’acquisto.



Scegli sempre l’acciaio

L’importanza del tappo a chiusura stagna

Capienza e autonomia

Clip, tracolle e colorazioni e accessori

Il prezzo: quanto si spende per una buona borraccia?

Tra i materiali che dovrai prendere in considerazione per l’acquisto dellati suggeriamo di evitare le plastiche dure perché, come potrai immaginare, sono più sensibili al calore e hanno una durata minore. In viaggio potrebbero rompersi e comunque non assicurano la stessarispetto a quelle realizzate in acciaio inossidabile. Questo materiale risente molto meno degli sbalzi di temperatura ed è praticamente impossibile romperlo. L’acciaio assicura che l’acqua all’interno della borraccia restida bere anche durante le giornate più afose.Ovviamente una struttura solida deve essere caratterizzata da unin modo da assicurarti il totale isolamento termico della borraccia. Il tappo dovrebbe essere anch’esso in acciaio perché è la parte più sensibile di tutta la borraccia.Le migliori borracce termiche indicano tra lequal è l’autonomia di isolamento, ovvero la durata entro la quale l’acqua rimane fresca e gradevole da bere. Diciamo che una borraccia termica di buona qualità deve poter resistere dalle otto allea qualsiasi condizione climatica esterna e, quindi, sia in inverno che in estate. Ovviamente anche la capienza conta ma questa dipende per lo più dai tuoi gusti e dalle tue necessità. Considera che il formatoperché devi anche disporre di tasche o di spazio per portare con te la borraccia.Infine ci sarà da considerare la, ovvero la presenza di accessori e di comodità extra che la rendono multi-funzionale. I modelli più interessanti, a tale proposito, sono quelli che prevedono la presenza diper l’aggancio. Alcune offrono gli scovolini per l’igiene mentre altre includono anche le targhette per inserire il nome. Quanto alla, infine, questa è importante soprattutto se viaggi in gruppo. Scegli un colore originale e ben riconoscibile tra tanti e sarai sicuro che non perderai mai la tua borraccia.Con tutte le proposte che trovi oggi sul mercato è ormai facilissimo trovare lapiù vicina al nostro budget di spesa. Quindi diciamo che una buona borraccia può avere un costo di poche decine di euro e arrivare a costare anche. Non c’è una vera e propria differenza di prezzo rispetto alla qualità ma è vero anche che per assicurarsi una borraccia davvero ben fatta dovrai spendere tra trenta e sessanta euro. Al di sotto della cifra minima, in ogni caso, trovi modelli più umili ma