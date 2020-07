Riccione, nuove scadenze per la Tari: posticipato il pagamento di entrambe le rate

Attualità

Riccione

| 15:43 - 06 Luglio 2020

Tari posticipata a Riccione.

Nuove scadenze posticipate per la Tari, la prima rata è stata fissata al 30 settembre (50% dell'importo), la seconda rata al 30 novembre (restate 50%). Nel caso di un unico pagamento questo scade al 30 settembre. Lo ha deliberato oggi la Giunta del Comune di Riccione preso atto che l'emergenza sanitaria che in corso ha avuto ricadute negative non solo sulle attività produttive e turistiche, ma anche sulle famiglie e sull'intero tessuto socio-economico.





"Dopo un primo posticipo di tutti i tributi comunali, abbiamo deciso che la Tari deve essere ancora rimandata - ha detto l'assessore al Bilancio, Luigi Santi -. Stiamo procedendo in maniera sistematica ad alleviare quanto possibile la pressione su imprese e famiglie che con l'emergenza Covid si sono fatte più pressanti. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti abbiamo applicato il massimo posticipo possibile".