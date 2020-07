L'offerta turistica di Misano Adriatico si arricchisce con i salotti letterari a Portoverde

Eventi

Parole e musica in scena ogni martedì al Portoverde di Misano Adriatico con i salotti letterari di Alessandra Mularoni in Piazza Colombo. L'iniziativa va ad arricchire il Portovida del weekend e ai mercatini vintage e dell’artigianato, attività organizzate dai commercianti dell’associazione Portoverde. Un programma ricco e variegato, che alternerà alle parole la musica jazz, soul e classica.



Si parte martedì 7 luglio con il Canto V dell'Inferno di Dante per approdare sul ponte di comando dell’Amerigo Vespucci il 21 luglio. In agosto si spazierà da Raffaello Sanzio a Fellini, per poi concludere a settembre con la poesia e il motomondiale. Gli eventi, a ingresso libero, saranno preceduti alle 19.30 dalle proposte enogastronomiche dei migliori ristoranti di Portoverde con le 'smart dinner'.



«I salotti letterari arricchiscono dal punto di vista culturale l’offerta turistica di Portoverde», sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni, «rendendo l'offerta completa e in grado di attirare l’attenzione del turista, come anche di fornire un’occasione di piacevole svago per i nostri cittadini». «Misano si caratterizza per un’attenzione particolare al tema culturale», sottolinea l'assessora alla cultura Manuela Tonini, «eventi di questo genere sono il modo migliore per ripartire dopo l’emergenza sanitaria di questi mesi».