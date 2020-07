Riccione, assembramenti fuori dai locali: sanzionato titolare di un locale

Cronaca

Riccione

06 Luglio 2020

Il locale di via Gramsci sanzionato.

Più di una volta era stata segnalata una situazione di assembramento nell’area esterna del locale “Vespa Rossa”, in viale Gramsci: qui i carabinieri, ieri, durante un controllo, hanno riscontrato più gruppi di giovani seduti ai tavoli, tutti senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. Pertanto il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per violazione alle norme anti Covid-19 con una multa di 400 euro.





Stessa sanzione per un gruppo di giovani, 5 turisti di una comitiva, alloggiati in un hotel di Riccione dove i carabinieri stavano effettuando un controllo. I ragazzisono stati sanzionati per il mancato rispetto del distanziamento. In questo frangente i militari hanno sanzionato il titolare della struttura, ai sensi dell’art. 109 TULPS, per aver omesso di segnalare all’Autorità di P.S. la presenza di un minore alloggiato nella struttura insieme ad altri amici.