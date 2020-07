Rimini, Porta Galliana: sospesi per qualche giorno i lavori di realizzazione della pista ciclabile

Attualità

Rimini

| 14:00 - 06 Luglio 2020

Lavori a Porta Galliana.

Sono sospesi questa settimana i lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Bastioni Settentrionali, in prossimità di Porta Galliana: questo per consentire il completamento dell'infrastrutturazione delle reti dell'intero tratto stradale. In questi giorni quindi si procederà con la posa di una nuova linea di media tensione attraverso la perforazione teleguidata, autorizzata dalla competente Soprintendenza. L’intervento, che segue quelli effettuati dalla società Hera, consentirà di completare l'infrastrutturazione delle reti e di procedere poi con i lavori in superficie. I lavori relativi alla pista ciclabile, sospesi anche per limitare le interferenze alla circolazione, riprenderanno su tutto il tratto già da lunedi 13 luglio.