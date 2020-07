Nuove risorse sul territorio grazie al Gal, aiuteranno le aziende a rialzarsi dalla crisi Covid

Attualità

Novafeltria

| 12:56 - 06 Luglio 2020

Il fiume Marecchia che taglia l'omonima valle.

Il Gal Valli Marecchia e Conca ha ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna uno stanziamento di 810 mila euro i quali, aggiungendosi allo stanziamento iniziale, portano la dotazione dell'ente a oltre quota 10 milioni di euro. Le nuove risorse verranno principalmente destinate a cofinanziare a fondo perduto gli investimenti sulla ripresa delle attività delle piccole aziende agricole, commerciali, artigianali, del turismo e dei servizi, drammaticamente colpite dall’emergenza sanitaria. Con le risorse straordinarie ricevute il Gal attiverà nuovi bandi in attuazione dell’approccio Leader, all’interno del Programma regionale di Sviluppo Rurale.



«Si tratta di un premio doppiamente importante perché siamo nati da appena tre anni e aver già raggiunto le soglie per accedere alle premialità conferma il nostro impegno, ma anche perché il territorio ha dimostrato una grande capacità progettuale e di investimento», sottolinea la presidente del consiglio di amministrazione Ilia Varo. Proprio per andare incontro ai bisogni delle aziende potenzialmente beneficiarie dei fondi, il cda ha prorogato i termini di realizzazione e rendicontazione degli investimenti per i quali è già stata rilasciata concessione ed esteso i termini per la presentazione delle domande sui bandi aperti.



Nel frattempo sono stati pubblicati da poco altri due bandi, il primo rivolto all’ “Avviamento e investimenti in neoimprese extra rurali” ed il secondo per la “Salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico”. Informazioni dettagliate sui bandi sono disponibili sul sito.