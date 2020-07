Calcio RSM: Cailungo, arrivano Andrea Genghini e Luca Carnsecchi

Sport

12:36 - 06 Luglio 2020

I nuovi acquisti del Cailungo: Luca Carnesecchi e Andrea Genghini.

A pochi giorni dall’uscita ufficiale della data di inizio campionato, 12 settembre e l’apertura dei tesseramenti per la stagione calcistica 2020/2021, la sp Cailungo getta le basi di un nuovo progetto. Dopo un primo colpo di mercato con Mattia Urbinati, altre due nuove preziose pedine:



Luca Carnesecchi, classe '95, proviene dalla Marignanese, ruolo centrocampista-difensivo; Andrea Genghini, classe '92, difensore esterno dal Sant’Ermete.



Non mancano le importantissime conferme: Alberto Gallinetta e Massimo Francioni a difendere i pali, Ricci, Iuzzolino e Gualandi nel comparto difensivo; Baravelli, Ciavatta, Aziz, Chiaravalloti a centrocampo ed Ura all'attacco. Qualche giorno ancora per confermare altri potenziali giocatori della precedente stagione e altri nuovi arrivi.

In partenza i seguenti giocatori che la Società ringrazia per il lavoro svolto e fa loro un grande in bocca al lupo: Oliva, Conti, Pellino, Ndoka, Ioli, Gega, Acquarelli, Zaghini, Raschi, Tamagnini.