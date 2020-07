Andrea Gnassi è il sindaco più popolare della Regione

Attualità

Rimini

| 11:58 - 06 Luglio 2020

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi.

Cresce il consenso di Stefano Bonaccini che guadagna altri due punti e mezzo, mentre il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, con il 57,3% del consenso, è il primo cittadino più popolare dell'Emilia-Romagna. Sono alcuni dei risultati per l'Emilia-Romagna che emergono da Governance Poll 2020, un'indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi. Bonaccini è quinto nella classifica dei presidenti: secondo il sondaggio, se si votasse oggi, anche sulla spinta della gestione dell'emergenza Covid, si attesterebbe al 54%, con un +2,6% rispetto al recente risultato delle regionali. Fra i sindaci, Gnassi svetta fra i colleghi dell'Emilia-Romagna con il 57,3%, collocandosi al 24/o posto a livello nazionale.



«Nei momenti di maggior crisi i cittadini si affidano e si fidano di chi agisce», commenta la consigliera regionale Pd Nadia Rossi, «di chi non si perde in chiacchiere e cerca il coinvolgimento della società civile in tutte le sue componenti per vincere insieme le sfide probanti del periodo attuale. Nove anni di mandato e pochi mesi in tempi tutt’altro che facili, ma oggi più che mai i cittadini credono nei progetti, in chi ha visioni condivise con la comunità e lavora per trasformarle in realtà. Rimini nel 2011 ha intrapreso un percorso di cambiamento, oggi nel 2020 quel cambiamento è sotto gli occhi di tutti. Indicazioni che il Pd e il centrosinistra dovranno tenere bene a mente in previsione dei prossimi mesi quando si dovrà decidere quale sarà il futuro di Rimini».