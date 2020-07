Rimini, "Felix Pedro" chiude la rassegna Doc in Tour al Cinema Tiberio

Eventi

Rimini

| 11:18 - 06 Luglio 2020



Ultima serata al Cinema Tiberio di Rimini per la rassegna FICE Emilia Romagna Doc in Tour, il tradizionale appuntamento dedicato al documentario emiliano-romagnolo: la rassegna è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili distanziati (58) per la normativa vigente in materia sanitaria. I posti verranno assegnati direttamente in biglietteria in ogni serata, non si effettuano prenotazioni. Le proiezioni iniziano alle ore 21.



Martedì 7 luglio è in programma il documentario Felix Pedro – se solo si potesse immaginare di Paolo Muran con Giorgio Comaschi, Claudio Busi e Massimo Turchi e le musiche composte da Paolo Fresu. Una storia di oltre un secolo fa che diventa attuale, poiché narra il tentativo dell’uomo di migliorare le proprie condizioni emigrando, andando alla ricerca di fortuna in altri paesi. Molti hanno compiuto e continuano a compiere la stessa impresa, in molti sono morti e in molti continuano a morire, solo pochi hanno avuto o hanno la fortuna di trovare quello che cercano.

Se un uomo dell’Appennino modenese nato a metà dell’Ottocento che si chiama Felice Pedroni fugge dalla miseria, prende una nave per l’America, diventa Felix Pedro e nel 1902 in Alaska scopre l’oro in un torrente e fonda la città di Fairbanks, la storia prende subito i contorni del romanzo d’avventura.