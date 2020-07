VIDEO: Cattolica, spiaggia devastata dai vandali. Il raid è stato ripreso dalle telecamere

Cronaca

Cattolica

| 10:00 - 06 Luglio 2020

Vandali devastano due spiagge nottetempo a Cattolica. Risveglio spiacevole quello di due gestori di altrettanti bagni della Regina. I malviventi hanno buttato per aria sdraio, ombrelloni e anche i paletti dove poggiano. Alcuni sono stati gettati in mare altri tagliati. Tutta la zona è controllata da telecamere di sorveglianza e le immagini hanno tolto molti dubbi. I protagonisti di questi atti sono tre giovani, probabilmente ubriachi, le cui gesta sono state immortalate in modo molto chiaro. I gestori dei due bagni (Margherita ed Alta Marea) hanno documentato tutto pubblicando sui social. Ancora la denuncia non è stata fatta perché la speranza è che i responsabili si facciano vivi.