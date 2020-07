Disperso in mare a Riccione: ricerche della Capitaneria di Porto

Cronaca

Riccione

| 09:41 - 06 Luglio 2020

Sono in corso le ricerche in mare della Guardia Costiera.

E' entrato in acqua con un gommone a forma di fenicottero ed è scomparso. L'allarme è scattato verso le 9 di lunedì mattina a Riccione. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava nel tratto di spiaggia antistante piazzale Roma. Dopo essere entrato in mare con il canotto, si è allontanato non è stato più visto. Alcune persone che si trovavano con lui hanno dato l'allarme alla Capitaneria di Porto. Le ricerche sono in corso con l'utilizzo di una pilotina e due gommoni. Finora è stato ritrovato solo il galleggiante. La speranza è che l'uomo sia uscito dall'acqua in un'altra zona senza essere notato.