Novafeltria: moto scivola in curva per 70 metri e finisce a terra, centauro in ospedale 

Cronaca

Novafeltria

| 16:28 - 05 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenze per un centauro riminese, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle 14.30 di oggi (domenica 5 luglio) in Alta Valmarecchia, lungo la via Ca' Gianessi. Il centauro stava procedendo in direzione Perticara-Novafeltria, quando all'altezza del ristorante Da Marchesi, in una curva, ha perso il controllo della moto, scivolando per una settantina di metri. E' rimasto aggrappato al mezzo e si è procurato diverse escoriazioni. Diversi residenti, che hanno assistito alla scena, sono intervenuti a prestare soccorso, allertando il personale sanitario, intervenuto con ambulanza e automedica. Sul posto anche una pattuglia in moto della Polizia Stradale e la Polizia Municipale. Probabilmente la scivolata è da imputare alla ghaia e ai detriti, mossi dalle recenti piogge, che hanno sporcato la carreggiata stradale in alcuni punti.