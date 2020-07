'Guenda ti amo': aereo con striscione passa nei cieli di Riccione. Ma non è una dedica

Attualità

Riccione

| 15:53 - 05 Luglio 2020

Foto dalla pagina Facebook dell'assessore al turismo di Riccione, Stefano Caldari.

"Guenda ti amo" scritto su uno striscione apparso nei cieli di Riccione, trainato da un aereo. Molti bagnanti hanno pensato si trattasse di una dedica romantica: è invece semplicemente una battuta tratta dall'ultimo film Netflix "Sotto il cielo di Riccione", su sceneggiatura di Enrico Vanzina. Guenda è infatti uno dei personaggio femminili della pellicola, interpretata tra gli altri da Andrea Roncato, da Isabella Ferrari e Giovanni Cameo, con una parte anche per Roberto Agostino, alias "Tony", caratterista molto noto in Alta Valmarecchia, in "Sotto il cielo di Riccione" il gestore dello stabilimento balneare che fa da cornice alla vicenda dei protagonisti.