Meteo: sul riminese forte vento e calo termico tra martedì e mercoledì

| 15:33 - 05 Luglio 2020

Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia

Emissione del 5/07/2020 ore 15:30



Lunedì 6 Luglio



Stato del cielo: sereno per tutta la giornata. Nuvolosità in aumento fra tarda sera e notte su Martedì.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +17° e +21°, massime comprese tra +28° e +33°.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 7 Luglio



Stato del cielo: nuvoloso fra notte e mattino. Ampie schiarite nel pomeriggio-sera, con cielo da poco nuvoloso a sereno.

Precipitazioni: possibili in forma di rovescio sparso fra tarda notte e prima mattinata, in movimento dalla costa verso l’interno.

Temperature: minime comprese tra +18° e +22°, massime comprese tra +24° e +27°.

Venti: sostenuti di Grecale da Est/Nord-Est. Attenzione alle raffiche fino a 70 km/h nel corso della nottata.

Mare: molto mosso in nottata e al mattino. Mosso il resto del giorno.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 8 Luglio



Stato del cielo: sereno su tutta la provincia.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +13° e +18°, massime comprese tra +24° e +27°.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: nei giorni seguenti le condizioni meteo rimarranno stabili, grazie ad un promontorio di Alta Pressione esteso soprattutto al Centro-Sud Italia. Temperature in rialzo sulla provincia riminese, con massime nuovamente verso i +30°.



