Baseball: ecco il calendario per San Marino. Si inizia in casa con Macerata

Sport

Repubblica San Marino

| 14:21 - 05 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Ancora pochissimi giorni e il playball della stagione 2020 sarà realtà. Sei squadre partecipanti, cinque turni di andata e cinque di ritorno. Tre partite alla settimana, con la prima in programma il mercoledì e le altre due il sabato (oppure venerdì e sabato). Il San Marino Baseball comincerà mercoledì prossimo in casa con Macerata (ore 21) e nell’ultima partita di regular season, sabato 12 settembre, ospiterà la Fortitudo Bologna.

Alla conclusione della stagione regolare, ecco la finale scudetto tra prima e seconda della classe, con serie al meglio delle sette partite (G1 17/9, G2 18/9, G3 21/9, G4 22/9, ev. G5 23/9, ev. G6 26/9, ev. G7 27/9).



Di seguito le partite del San Marino Baseball



LUGLIO

Merc 8 vs Macerata

Sab 11 @ Macerata, @ Macerata

Merc 15 vs Parma

Sab 18 @ Parma, @ Parma

Merc 22 @ Collecchio

Sab 25 vs Collecchio, vs Collecchio

Merc 29 vs Godo

Ven 31 @ Godo



AGOSTO

Sab 1 vs Godo

Merc 5 @ Bologna

Ven 7 vs Bologna

Sab 8 @ Bologna

Merc 12 vs Macerata

Sab 15 @ Macerata, @ Macerata

Merc 19 @ Parma

Sab 22 vs Parma, vs Parma

Merc 26 vs Collecchio

Sab 29 @ Collecchio, @ Collecchio



SETTEMBRE

Merc 2 @ Godo

Ven 4 vs Godo

Sab 5 @ Godo

Merc 9 vs Bologna

Ven 11 @ Bologna

Sab 12 vs Bologna