Calcio RSM: Mema prolunga, importante conferma per i Cosmos

| 11:41 - 05 Luglio 2020

Marseljan Mema è stato confermato alla Società Sportiva Cosmos anche per la stagione calcistica 2020-2021. Lo comunica la dirigenza del club gialloverde di Serravalle.



L'attaccante albanese ex Faetano, Igea Marina, Savignanese e Bakia Cesenatico dichiara: "Sono molto contento di rimanere alla Cosmos anche il prossimo anno perché mi sono trovato bene con tutti sin dalla prima volta che ho messo piede nello spogliatoio gialloverde. La riconferma di mister Protti sulla panchina della Cosmos è stato il motivo principale per cui ho deciso di restare qui. Quest'anno, purtroppo, non siamo riusciti a finire la stagione a causa dell'emergenza coronavirus. Eravamo in corsa per la qualificazione ai playoff scudetto e mi sarebbe dispiaciuto tanto non riprovare nella prossima stagione a raggiungere l'obiettivo con i miei compagni di squadra. Mi auguro che la stagione calcistica 2020-2021 possa essere la migliore sia per me che per la squadra. Forza Cosmos!".