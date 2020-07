Liquami nelle acque del Marecchia: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:17 - 05 Luglio 2020

Scarichi di liquame nel fiume Marecchia, all’altezza dello sbocco Ausa: la segnalazione arriva da un nostro lettore che documenta fotograficamente la presenza di grosse chiazze sulla superficie dell’acqua (foto in gallery). Non è la prima volta che nel fiume vengono scaricati rifiuti o liquidi di scarto. Solo poche settimane fa era avvenuto un episodio molto strano: una strana morìa di pesci nel fiume Marecchia era stata scoperta nella giornata di venerdì 12 giugno, all’altezza del Ponte degli Scout a San Giuliano. Sul posto erano stati fatti intervenire la Forestale e Arpa per i rilievi del caso.